8 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 836 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 836 RUSSIAN AGRESSION

8 червня відзначають Всесвітній день океанів, Всесвітній день в'язання на публіці.

Православна церква - перенесення мощей святого великомученика Теодора Тирона, пам'ять великомученика Феодора Стратилата.

Всесвітній день океанів

8 червня відзначається важливе екологічне свято - Всесвітній день океанів.

Ідею про заснування цієї дати оголосили під час зустрічі на вищому рівні "Планета Земля", яка відбулася 1992 року в Ріо-де-Жанейро (Бразилія). Відтоді свято відзначають щорічно 8 червня. Сьогодні екологи, іхтіологи і співробітники багатьох зоопарків, акваріумів, дельфінаріїв координують свої зусилля для того, щоб захистити права мешканців морських глибин і стабільну екологічну обстановку.

У 2008 році Генасамблея ООН постановила, що від 2009 року свято відзначатимуть офіційно.

Роль Світового океану в регулюванні клімату важко переоцінити, вона є системоутворюючою, адже його води - один із головних поглиначів вуглекислого газу. Також океани є найбільшим у світі джерелом білка, при цьому приблизно мільярд людей повністю залежать від океанів як основних джерел білка. Морські рибні запаси, безпосередньо або опосередковано, забезпечують зайнятість понад 200 мільйонів людей. Субсидування рибальства призводить до швидкого виснаження популяцій багатьох видів риб і перешкоджають зусиллям зі збереження та відновлення світових рибних запасів.

До 40% світових океанів вважаються сильно постраждалими внаслідок діяльності людини, зокрема від забруднення, виснаження рибних запасів і втрати прибережних місць проживання. 90% популяцій великої риби виснажені, і 50% коралових рифів знищено - ми забираємо з океану більше, ніж може бути заповнено.

Турбота про океан стане перешкодою до вимирання багатьох видів рослин і тварин і дасть змогу майбутнім поколінням насолоджуватися красою, багатством і потенціалом Світового океану.

Всесвітній день в'язання на публіці

В одну із субот червня, з 2005 року, у світі відзначають незвичайне свято - Всесвітній день в'язання на публіці, або Всесвітній день в'язання в громадських місцях.

Відбувається воно теж незвично, але цілком відповідно до своєї назви: всі, хто любить в'язати спицями або гачком, збираються в якомусь громадському місці міста - у парку, у сквері, у кафе - і віддаються своєму улюбленому заняттю.

Уперше Всесвітній день в'язання на публіці відбувся в Парижі. Придумала цю забаву, що стала традицією, любителька в'язання Даніель Лендес. Згодом публічним в'язанням захопилися не лише француженки, а й мешканки інших країн (свято проводять, наприклад, у США, Англії, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Естонії), а в акції з'явилася своя емблема, на якій зображено дві в'язальні спиці на тлі карти Європи.

Ще цього дня:

1915 - Казимир Малевич створив свій перший "Чорний квадрат" (загалом відомо про 4 авторські варіанти).

1918 - Проголошено Грузинську Демократичну Республіку;

1919 - Під час Чортківської офензиви, Українська Галицька армія звільнила Чортків і змусила польську армію до відступу на відстань 120 км;

1924 - Британці Джордж Меллорі та Ендрю Ірвін вирушили на підкорення Евересту (дехто вважає, що цим альпіністам вдалося підкорити вершину задовго до Е. Гілларі);

1928 - Здійснено перший авіаційний переліт зі США до Австралії;

1940 - Оголошено про відкриття плутонію, 94-го елемента в періодичній таблиці;

1947 - Уперше відкрито судноплавство Дніпром;

1949 - Вийшов у світ роман Джорджа Орвелла "1984".

1965 - Американські компанії "Фріто-Лей" і "Пепсі-Кола" злилися, утворивши компанію "PepsiCo".

1989 - У Франції вперше представлений бойовий вертоліт Мі-28;

1993 - Розпочався всеукраїнський страйк шахтарів;

1999 - Уперше в Україні стала доступною програма міжнародного бакалаврату. Навчання за цією програмою запропонувала своїм учням Печерська міжнародна школа в Києві.

Церковне свято

Православна церква відзначає цього дня пам'ять великомученика Феодора Стратилата, який жив у 3-4 століттях. Житіє святого розповідає про тортури, яких Феодор зазнав за наказом царя Лікинія - гонителя християн. За переказами, святий помер на хресті, а його душу забрали і піднесли на небеса янголи. Ще одна версія житія оповідає про те, що Феодор вступив у боротьбу з жахливим змієм і переміг його.

Іменини: Єфрем, Федір, Василь, Костянтин, Макар, Павло.