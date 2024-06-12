12 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 840 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 840 RUSSIAN AGRESSION

12 червня відзначають Міжнародний день шиїтів, Міжнародний день кашаси, Міжнародний день дубляжу, Всесвітній день боротьби з дитячою працею, День Супермена.

В Україні - День працівника фондового ринку, у США - День червоної троянди, у Фінляндії - День Гельсінкі.

Православна церква - Віддання Великодня; преподобного Онуфрія Великого; преподобного Петра Афонського.

День працівника фондового ринку України

12 червня Україна відзначає професійне свято - День працівника фондового ринку.

Дату було затверджено Указом Президента України від 11 березня 2008 року.

Це день експертів з фондових процесів, спеціалістів з цінних паперів, фінансових консультантів і ще безлічі професій, які працюють у цьому напрямі. Від їхніх правильних дій багато в чому залежить побудова працюючої економіки країни.

Всесвітній день боротьби з дитячою працею

Всесвітній день боротьби з дитячою працею встановлений Міжнародною організацією праці (МОП) і щорічно відзначається 12 червня. Ідея ввести в календар нову дату з’явилася після конференції з боротьби з найгіршими формами дитячої праці та міжнародної конференції з питань дитячої праці, що відбулися в Амстердамі та Осло 1997 року.

МОП вперше провела Всесвітній день боротьби з дитячою працею 2002 року. Його мета - привернути увагу до цієї проблеми і необхідності заходів щодо її ліквідації. Щороку 12 червня уряди, організації роботодавців і працівників, представники громадянського суспільства, а також мільйони людей в усьому світі об'єднують свої зусилля в боротьбі з дитячою працею.

Ще цього дня:

1920 - Офіційне відкриття Панамського каналу (перше судно пройшло через канал у серпні 1914 року);

1923 - Гаррі Гудіні вперше публічно продемонстрував трюк, звільнивши себе з гамівної сорочки, висячи над землею на висоті 40 футів (≈ 12 метрів);

1929 - Завершилися випробування першого багатомісного пасажирського літака АНТ-9 конструкції Туполєва;

1931 - Гангстера Аль Капоне і 68 його соратників було засуджено за порушення "сухого" закону.

1946 - Останній король Італії Умберто II зрікся престолу;

1963 - У Нью-Йорку відбулася прем'єра фільму "Клеопатра" з Елізабет Тейлор і Річардом Бартоном у головних ролях;

1964 - Нельсона Манделу засуджено до довічного ув'язнення;

1965 - Королева Великої Британії оголосила, що учасники "The Beatles" будуть нагороджені Медаллю Британської імперії;

1966 - У Києві розпочалася експлуатація першого у світовій практиці тролейбусного поїзда винахідника Володимира Веклича;

1975 - Верховний суд Індії визнав прем'єр-міністра Індіру Ганді винною в корупції та фальсифікації результатів виборів 1971 року і заборонив їй на 6 років займатися політичною діяльністю. У відповідь на рішення суду Ганді оголосила в країні надзвичайний стан і санкціонувала масові арешти політичних опонентів;

1975 - Створено Державний історико-архітектурний заповідник у Львові;

1987 - Під час візиту до Західного Берліна президент США Рональд Рейган закликав радянського лідера Михайла Горбачова розвалити "Берлінський мур";

1994 - Австрія референдумом ухвалила рішення про вступ до Європейського Союзу;

1999 - У Приштину (столицю Косово) увійшли миротворчі загони НАТО під командуванням британського генерала Майкла Джексона. В аеропорту "Слатіна" у них виникла сутичка з 200 російськими десантниками, які самовільно зайняли його, здійснивши перехід із Болгарії.

Церковне свято

День пам'яті преподобного Онуфрія Великого

Єгипетський ранньохристиянський відлюдник жив у єгипетській пустелі в IV столітті. Його життя проходило на самоті, наповнене спілкуванням із Богом.

Онуфрій віддавався молитві, посту і медитації в пустелі. Його волосся і борода виросли до неймовірних розмірів, а волосся було білим, як сніг. За легендою, Ангел Охоронець приносив Онуфрію їжу і воду, і навіть виріс пальмовий гай, який давав фініки і воду.

Преподобного Петра Афонського

Цього дня вшановують преподобного Петра Афонського. Грек за походженням, у 7 столітті Петро служив воєводою в імператорських військах. Під час війни із сирійцями його взяли в полон і ув'язнили у фортеці. Нудившись там, він розмірковував, за які гріхи його покарав Господь. Петро згадав, що одного разу мав намір піти в монастир, але так і не виконав його. Зрозумівши це, він став дотримуватися суворого посту і старанно молитися. Уві сні до Петра тричі являвся святитель Миколай Чудотворець; втретє він прийшов разом зі святим Симеоном Богоприємцем. Симеон торкнувся жезлом ланцюгів, залізо розтануло, немов віск, двері в'язниці розкрилися, і в'язень вийшов на свободу.

Петро залишився вірним своєму бажанню прийняти чернецтво, для цього він вирушив до Рима. Миколай Чудотворець не залишив його і там: він з'явився уві сні Папі Римському і наказав йому особисто постригти Петра. Папа так і зробив, дозволивши ченцеві самому вибрати місце проживання. Цей вибір допомогла зробити Богородиця: вона вказала Петру на святу гору Афон, де йому належало жити до кінця своїх днів. Тут Петро провів 53 роки на повній самоті, присвятивши життя молитвам і боротьбі з бісами.

Іменини: Андрій, Арсен, Іван, Петро, Степан, Тимофій, Анна, Марія.