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14:01 18.06.2024

Путін намагається готувати наступників режиму з числа своїх родичів і дітей близьких йому чиновників - ISW

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Путін намагається готувати наступників режиму з числа своїх родичів і дітей близьких йому чиновників - ISW

Володимир Путін намагається підготувати можливих наступників свого режиму з-поміж своїх дітей і родичів, а також дітей інших високопоставлених чиновників, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).

"Призначення Цивільової, Фрадкова й Горніна підтримують нещодавні зусилля Путіна познайомити російську громадськість з його родичами й дітьми інших високопоставлених російських чиновників і призначити в Міноборони економічних радників для поліпшення економіки воєнного часу", - ідеться у звіті на сайті інституту.

У повідомленні наголошується, що Путін звільнив чотирьох заступників міністра оборони й замінив їх "близькою родичкою", сином колишнього прем'єр-міністра Росії та економістом.

Уточнюється, що 17 червня Путін звільнив заступників міністра оборони Миколу Панкова, Руслана Цалікова, Тетяну Шевцову і генерала армії Павла Попова, замінивши їх на заступників міністра оборони Ганну Цивільову та Павла Фрадкова і першого заступника міністра оборони Леоніда Горніна.

Цивільова - двоюрідна племінниця Путіна, дружина нещодавно призначеного міністра енергетики Сергія Цивільова і голова ініційованого Кремлем фонду "Захисники Вітчизни". Вона раніше також входила до складу Ради з питань опіки та піклування в соціальній сфері при уряді Росії 2019 року.

Фрадков - син колишнього прем'єр-міністра Росії і директора Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР) Михайла Фрадкова. Павло Фрадков обіймав посаду першого заступника керівника Адміністрації президента з 2021 року, заступника керівника Федерального агентства з управління державним майном (Росмайно) з 2012 до 2015 року. Брат Фрадкова, Петро Фрадков, є головою російського державного Промсвязьбанку.

Горнін обіймав посаду першого заступника міністра фінансів з травня 2018 року, заступника міністра фінансів із 2012 до 2018 року, а також міністра фінансів і податкової політики Новосибірської області з 2010 до 2011 року.

Інститут вивчення війни нагадує, що Цивільова і Фрадков брали участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі разом з доньками Путіна і дітьми інших високопосадовців 6 і 7 червня.

 

Теги: #путін #isw

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