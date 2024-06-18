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12:14 18.06.2024

Дрони СБУ уразили дві нафтобази в Ростовській області - джерело

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Дрони СБУ уразили дві нафтобази в Ростовській області - джерело

У ніч на вівторок дрони Служби безпеки України атакували дві російські нафтобази в Ростовській області, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело.

"Літній сезон "бавовни" в розпалі: нічні пожежі на нафтобазах у Ростовській області є спецоперацією СБУ", - розповів співрозмовник агентства у вівторок.

За його словами, атаки дронів зазнали дві ростовські нафтобази - "Азовська" й "Азовнафтопродукт", пожежа охопила загалом 22 резервуари з пальним.

"Після успішного відпрацювання дронів СБУ на об'єктах виникли потужні пожежі", - додало джерело.

"Місцеві жителі всю ніч рахували вибухи та скаржилися, що черговий дрон долетів до цілі. Особливо гучно було в районі залізничної станції та біля порту, де розташовані нафтобази й паливні термінали", - розповів співрозмовник агентства.

"СБУ й надалі запроваджуватиме "дронові санкції" проти російського нафтопереробного комплексу та зменшуватиме економічний потенціал ворога, який забезпечує агресора ресурсами для ведення війни проти України", - підсумував він.

Загалом дрони СБУ вже здійснили понад 20 успішних атак на об'єкти російського нафтового комплексу в різних регіонах.

Теги: #дрони #сбу #нафтобази

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