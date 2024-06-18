Події

12:47 18.06.2024

Зеленський подякував Варфоломію за приєднання до комюніке Саміту миру й зазначив, що документ залишається відкритим для підписання

1 хв читати
Зеленський подякував Варфоломію за приєднання до комюніке Саміту миру й зазначив, що документ залишається відкритим для підписання

Президент України Володимир Зеленський подякував Вселенському патріарху Варфоломію, який долучився до комюніке Саміту миру, й нагадав, що документ залишається відкритим для підписання.

"Я вдячний Вселенському патріархату за те, що він долучився до комюніке Глобального саміту миру... Україна та всі українці вдячні Його Всесвятості Варфоломію I за його молитви й постійну увагу до нашої країни та народу", - написав Зеленський у соціальній мережі Х у вівторок.

Президент України зазначив, що документ залишається відкритим для підписання. "Упевнений, що до нього приєднаються ще більше країн і міжнародних організацій. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб згуртувати світ навколо мети справедливого миру для України, що ґрунтується на Статуті ООН і міжнародному праві", - сказав президент України.

 

Теги: #варфоломій #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:29 17.06.2024
Більшість українців за те, щоб Зеленський залишався президентом до кінця воєнного стану, проти 22% - соцопитування КМІС

Більшість українців за те, щоб Зеленський залишався президентом до кінця воєнного стану, проти 22% - соцопитування КМІС

16:51 16.06.2024
Одним меседжем Путін помножив на нуль усе, що він до цього говорив про реальне бажання закінчити війну, - Зеленський

Одним меседжем Путін помножив на нуль усе, що він до цього говорив про реальне бажання закінчити війну, - Зеленський

16:32 16.06.2024
Ми передамо наступним поколінням ефективний механізм імплементації статуту ООН - Зеленський

Ми передамо наступним поколінням ефективний механізм імплементації статуту ООН - Зеленський

16:12 16.06.2024
Зеленський: ми узгодили роботу після Саміту миру на технічному рівні - на рівні радників і міністрів держав у форматі спеціальних зустрічей

Зеленський: ми узгодили роботу після Саміту миру на технічному рівні - на рівні радників і міністрів держав у форматі спеціальних зустрічей

15:35 16.06.2024
Зеленський: Ми зробили правильний вибір, коли винесли на Саміт миру пункти щодо ядерної, продовольчої та гуманітарної безпеки

Зеленський: Ми зробили правильний вибір, коли винесли на Саміт миру пункти щодо ядерної, продовольчої та гуманітарної безпеки

14:47 16.06.2024
Вселенський патріарх Варфоломій: Мовчати перед жорстокістю війни - ганьба, ми всі за справедливий і міцний мир у суверенній Україні

Вселенський патріарх Варфоломій: Мовчати перед жорстокістю війни - ганьба, ми всі за справедливий і міцний мир у суверенній Україні

00:42 16.06.2024
Зеленський обговорив із президентом Кенії створення хабів для українського зерна в портах Африки

Зеленський обговорив із президентом Кенії створення хабів для українського зерна в портах Африки

23:21 15.06.2024
Зеленський обговорив "Формулу миру" із президентом Аргентини

Зеленський обговорив "Формулу миру" із президентом Аргентини

19:11 15.06.2024
Зеленський зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм

Зеленський зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм

19:08 15.06.2024
На першому Саміті миру ми маємо визначитися, як досягти справедливого миру, щоб уже на другому зафіксувати реальне закінчення війни - Зеленський

На першому Саміті миру ми маємо визначитися, як досягти справедливого миру, щоб уже на другому зафіксувати реальне закінчення війни - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дрони СБУ уразили дві нафтобази в Ростовській області - джерело

ЄС став спостерігачем Міжнародної коаліції за повернення українських дітей - Боррель

Від початку поточної доби на фронті відбулося 33 бойові зіткнення, найгарячіше на сіверському напрямку - Генштаб ЗСУ

ЗСУ за добу ліквідували 1230 окупантів - Генштаб ЗСУ

У застосунку "Резерв+" запрацював QR-код

ОСТАННЄ

Зеленський підписав закон, що передбачає надання держдопомоги на придбання книжок

Дрони СБУ уразили дві нафтобази в Ростовській області - джерело

Українці в Угорщині зможуть отримати посвідку на проживання навіть із простроченим паспортом до скасування там надзвичайного стану

Rheinmetall передасть Україні танк ППО Frankenstein, здатний збивати безпілотники й ракети - ЗМІ

ЄС став спостерігачем Міжнародної коаліції за повернення українських дітей - Боррель

В Україні запрацювали вже 100 Центрів життєстійкості - Мінсоцполітики

Від початку поточної доби на фронті відбулося 33 бойові зіткнення, найгарячіше на сіверському напрямку - Генштаб ЗСУ

Держетнополітики закликає світову релігійну громадськість не вірити пропаганді РПЦ

ЗСУ за добу ліквідували 1230 окупантів - Генштаб ЗСУ

Умєров обговорив із головою комітету оборони бундестагу подальшу двосторонню співпрацю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА