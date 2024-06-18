Зеленський подякував Варфоломію за приєднання до комюніке Саміту миру й зазначив, що документ залишається відкритим для підписання

Президент України Володимир Зеленський подякував Вселенському патріарху Варфоломію, який долучився до комюніке Саміту миру, й нагадав, що документ залишається відкритим для підписання.

"Я вдячний Вселенському патріархату за те, що він долучився до комюніке Глобального саміту миру... Україна та всі українці вдячні Його Всесвятості Варфоломію I за його молитви й постійну увагу до нашої країни та народу", - написав Зеленський у соціальній мережі Х у вівторок.

Президент України зазначив, що документ залишається відкритим для підписання. "Упевнений, що до нього приєднаються ще більше країн і міжнародних організацій. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб згуртувати світ навколо мети справедливого миру для України, що ґрунтується на Статуті ООН і міжнародному праві", - сказав президент України.