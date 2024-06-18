Події

13:11 18.06.2024

Безпека дітей стане темою 4-го Саміту перших леді та джентльменів у вересні в Києві

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Безпека дітей стане темою 4-го Саміту перших леді та джентльменів у вересні в Києві
Фото: https://president.gov.ua/

Четвертий Саміт перших леді та джентльменів відбудеться 12 вересня 2024 року в Києві, повідомила перша леді України Олена Зеленська.

На пресконференції, присвяченій майбутній події, перша леді розповіла, що темою Саміту перших леді та джентльменів стане безпека дітей.

"Це важлива подія і для мене, і для міжнародної спільноти перших леді та джентльменів, яка стрімко розвинулася й переросла в глобальну платформу, що постійно діє та приносить користь Україні й світу. Тобто приємно, що ми не просто є, а що постійно розвиваємося й допомагаємо людям", - зазначила вона.

Подружжя лідерів країн світу, провідні українські та міжнародні експерти обговорять загрози та виклики, з якими діти стикаються, зокрема вдома, у школі та інтернеті. Перша панель буде присвячена дітям у збройних конфліктах.

"Болюча тема для України, де Росія щодня вбиває та калічить дітей і вже викрала 19 тисяч маленьких українців. Але хоча війна триває і залишається найбільшим болем для українців, наша країна сконцентрована не лише на собі, а й шукає нові рішення для подолання глобальних загроз і викликів. Адже безпека дітей багатовимірна", - наголосила перша леді.

На саміті вперше представлять результати масштабного соціологічного дослідження "Ключові загрози для дітей", яке провели спеціально для заходу.

Саміт перших леді та джентльменів - щорічна міжнародна подія, яку ініціювала Олена Зеленська 2021 року. Це глобальна платформа, що об'єднала перших леді та джентльменів для подолання викликів світового масштабу.

На зустрічі з журналістами також були: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр освіти і науки Оксен Лісовий, міністр соціальної політики Оксана Жолнович, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і заступник міністра цифрової трансформації Валерія Іонан.

Теги: #зеленська #саміт

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