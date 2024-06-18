Події

09:35 18.06.2024

У застосунку "Резерв+" запрацював QR-код

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У застосунку "Резерв+" запрацював QR-код

У застосунку "Резерв+" з 18 червня 2024 року став доступним електронний військово-обліковий документ, що має таку саму юридичну силу, як паперовий.

"Відсьогодні у застосунку "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ, який має таку саму юридичну силу, як паперовий. Відсканувавши QR-код, уповноважені органи можуть перевіряти його чинність", - ідеться в повідомленні Міністерства оборони України в телеграм-каналі у вівторок.

Зазначається, що також тепер у "Резерв+" доступна функція "Виправити дані онлайн" для двох випадків: " Я військовослужбовець, але досі на обліку — для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі "Оберіг", і "Дані не знайдено — для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення в застосунку "Резерв+".

Громадяни можуть заповнити заявку, яка надійде до реєстру "Оберіг" для виправлення даних. Інформацію актуалізують дистанційно.

"Оновлюйте застосунок і користуйтеся новими можливостями", - наголошується в повідомленні Міноборони та наводяться необхідні посилання:

"Резерв+" у Google Play 👉 tinyurl.com/rezerv-plus-google-play

"Резерв+" в App Store 👉 tinyurl.com/rezerv-plus-app-store

Також наголошується, що застосунок поступово розгортається в App Store і Google Play Market і протягом кількох днів буде доступний для всіх.

За повідомленням Міноборони, уже 1,5 млн громадян оновили дані через мобільний застосунок. Через ЦНАП - понад 233 тис. оновлень, а через ТЦК і СП - 208 тис.

Серед користувачів застосунку - 210 тис. військовозобов'язаних жінок. Найактивніше оновлюють дані за кордоном у Польщі, Німеччині, Чехії, Канаді та США. Оновити дані потрібно до 16 липня.

Раніше повідомлялося з посиланням на речника Міноборони Дмитра Лазуткіна, що оновлення облікових даних через застосунок "Резерв+" означає виконання норми закону, яка набула чинності з 18 травня.

 

Теги: #міноборони #резерв #мобілізація

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