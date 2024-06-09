Повідомлено про підозру водію, який скоїв наїзд на дітей
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Черкаської обласної прокуратури повідомлено про підозру чоловіка за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, які призвели до тяжких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 286 КК України), повідомляє прес-служба облпрокуратури.
"За даними слідства, 07.06.2024 близько 15 години 20-річний водій автомобіля Ford Focus, рухаючись по вулиці Набережній у місті Черкаси, порушив ПДР і, не впоравшись з керуванням, допустив занесення з подальшим виїздом на зустрічну смугу і за межі її лівого краю , де стався наїзд на неповнолітніх. Внаслідок ДТП 14-річні діти отримали тяжкі тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу у тяжкому стані", - йдеться у повідомленні.
Вказується, що водія було затримано у порядку ст. 208 КПК України. Прокуратура направила клопотання про необхідність обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, але суд відмовив і обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.