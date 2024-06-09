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00:22 09.06.2024

Українська авіація та ракетні війська завдали ударів по 21 місцям скупчення противника – Генштаб ЗСУ

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Українська авіація та ракетні війська завдали ударів по 21 місцям скупчення противника – Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України та підрозділи ракетних військ завдали з початку поточної доби ударів по 21 районам зосередження живої сили та військової техніки окупантів, пункту управління, чотирьом засобам ППО, станції РЕБ та трьох станціям радіолокацій окупантів.

"Так, підрозділами нашої авіації та ракетних військ та артилерії сьогодні завдано поразки по 21 району зосередження особового складу та військової техніки, пункту управління, чотирьом засобам ППО, станції РЕБ та трьом станціям радіолокацій окупантів", - повідомляється в оперативній інформації з російського вторгнення станом 22:00 суботи на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Теги: #генштаб_зсу #україна #зведення

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