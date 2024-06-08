Події

23:02 08.06.2024

У роботі Telegram зафіксовано масштабний збій

1 хв читати
У роботі Telegram зафіксовано масштабний збій

У роботі Telegram зафіксовано масштабний збій, користувачі скаржаться на неможливість завантажити та оновити повідомлення, повідомило Громадське у суботу ввечері.

"У роботі Telegram зафіксовано масштабний збій. Вже близько години користувачі не можуть оновити чати та надіслати повідомлення", - йдеться у повідомленні, опублікованому на медіа-платформі Х.

Як повідомляє сервіс Downdetector, збій глобальний і торкнувся різних країн.

Близько 23:00 Telegram відновив роботу.

Теги: #україна #telegram #збій

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:30 09.06.2024
Окупанти за добу завдали 44 авіаудари по Україні - Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу завдали 44 авіаудари по Україні - Генштаб ЗСУ

00:22 09.06.2024
Українська авіація та ракетні війська завдали ударів по 21 місцям скупчення противника – Генштаб ЗСУ

Українська авіація та ракетні війська завдали ударів по 21 місцям скупчення противника – Генштаб ЗСУ

00:18 09.06.2024
На фронті сталося 76 бойових зіткнень, з них 27 – на Покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

На фронті сталося 76 бойових зіткнень, з них 27 – на Покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

12:03 08.06.2024
НАТО має намір створити нову посаду спеціального представника в Україні - ЗМІ

НАТО має намір створити нову посаду спеціального представника в Україні - ЗМІ

07:32 08.06.2024
Країни НАТО не підтримали створення фонду військової допомоги Україні на суму $100 млрд, обговорюють нову пропозицію

Країни НАТО не підтримали створення фонду військової допомоги Україні на суму $100 млрд, обговорюють нову пропозицію

04:21 08.06.2024
Окупанти за минулий день обстріляли шість громад Сумської області

Окупанти за минулий день обстріляли шість громад Сумської області

03:10 08.06.2024
Армія РФ знову обстріляла Нікопольський район, загинула людина - Дніпропетровська ОВА

Армія РФ знову обстріляла Нікопольський район, загинула людина - Дніпропетровська ОВА

02:42 08.06.2024
"Епіцентр" до кінця року планує завершити будівництво п'яти ТЦ і логістичного комплексу

"Епіцентр" до кінця року планує завершити будівництво п'яти ТЦ і логістичного комплексу

01:50 08.06.2024
Кабмін запровадив бронювання постачальників і волонтерів ЗСУ, навчання БПЛА, РЕБ і такмеду та пом'якшив критерії бронювання перевізників

Кабмін запровадив бронювання постачальників і волонтерів ЗСУ, навчання БПЛА, РЕБ і такмеду та пом'якшив критерії бронювання перевізників

01:45 08.06.2024
Усі органи держвлади і держпідприємства до 31 грудня зобов'язані забезпечити економію е/е

Усі органи держвлади і держпідприємства до 31 грудня зобов'язані забезпечити економію е/е

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заявив про наявність домовленостей із партнерами щодо додаткових систем ППО для України

Російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію - Зеленський після розмови з Сирським

Одна з поранених унаслідок ворожого авіаудару по Хотімлі померла

Виконавчий директор Реєстру збитків: Очікуємо від 6 до 8 млн заяв

Керівниця команди МКС в Україні: Встановлюємо локації, на яких РФ піддавала найжорстокішим тортурам українських військовополонених і цивільних

ОСТАННЄ

Астронавт Аполлона-8 Вільям Андерс загинув в авіакатастрофі

У Херсонській області окупанти атакували машину "швидкої допомоги"

Від початку доби на фронті відбулося 67 бойових зіткнень, більше половини з них - на покровському та курахівському напрямках

Україна та ЄС ґрунтовно обговорили текст проєкту безпекової угоди

Зеленський заявив про наявність домовленостей із партнерами щодо додаткових систем ППО для України

Унаслідок ворожих ударів по Хотімлі одна людина загинула, двоє поранених

Російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію - Зеленський після розмови з Сирським

Понад 110 зразків автотехніки допущено до експлуатації в ЗС України з березня 2022 року - Міноборони

Єрмак обговорив з міністром оборони Італії ситуацію на фронті

Кожен власник зруйнованого житла за кілька тижнів зможе подати заяву до Реєстру збитків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА