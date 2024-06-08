У роботі Telegram зафіксовано масштабний збій, користувачі скаржаться на неможливість завантажити та оновити повідомлення, повідомило Громадське у суботу ввечері.

"У роботі Telegram зафіксовано масштабний збій. Вже близько години користувачі не можуть оновити чати та надіслати повідомлення", - йдеться у повідомленні, опублікованому на медіа-платформі Х.

Як повідомляє сервіс Downdetector, збій глобальний і торкнувся різних країн.

Близько 23:00 Telegram відновив роботу.