Події

21:06 08.06.2024

Україна та ЄС ґрунтовно обговорили текст проєкту безпекової угоди

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Україна та ЄС ґрунтовно обговорили текст проєкту безпекової угоди

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква провів черговий раунд перемовин із заступником генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки та оборони Шарлем Фрізом щодо безпекових гарантій ЄС.

"Сьогоднішні переговори стали черговим етапом на шляху імплементації Спільної декларації G7 про підтримку України та підготовки до укладення безпекової угоди між Україною та ЄС- повідомляє пресслужба президента.

Зазначається, що "переговорні команди ґрунтовно обговорили текст проєкту угоди та затвердили алгоритм подальших дій на найближчу перспективу".

 

 

 

Теги: #безпека #угода #єс

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