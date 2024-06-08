Унаслідок обстрілу Білозерки постраждали двоє людей - Херсонська ОВА

Російські війська обстріляли селище Білозерка Херсонської області, унаслідок цього поранення дістали двоє місцевих жителів, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Під ворожим вогнем укотре опинилася Білозерка. Унаслідок російського обстрілу поранення дістали двоє місцевих жителів, які в цей час перебували на вулиці. В одного 81-річного постраждалого - вибухова та черепно-мозкова травми, осколкове поранення шиї, лопатки, плеча, стегна та гомілки", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в суботу.

У ще одного постраждалого, 69-річного чоловіка, медики діагностували проникне поранення грудної клітки та живота, множинні осколкові поранення кінцівок.

Медпрацівники надають постраждалим усю необхідну допомогу.