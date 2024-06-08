Події

15:58 08.06.2024

Прем'єр Данії відновлюється від отриманої під час інциденту в Копенгагені травми

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Прем'єр Данії відновлюється від отриманої під час інциденту в Копенгагені травми
Фото: https://www.facebook.com/mettefrederiksen.dk

Прем'єр Данії Метте Фредеріксен у суботу відновлюється після невеликої травми, отриманої днем раніше внаслідок нападу чоловіка в Копенгагені, повідомляють європейські ЗМІ.

У повідомленнях зазначається, що прем'єр після інциденту перебувала в стані шоку. Вона дістала легку травму шиї. Плановані на суботу робочі заходи Фредеріксен скасувала.

Раніше стало відомо, що в п'ятницю в центрі данської столиці невідомий чоловік підійшов до Фредеріксен і сильно штовхнув її в плече. Прем'єр втратила рівновагу, але в підсумку зуміла уникнути падіння. Відразу після інциденту чоловіка, який намагався втекти, затримали співробітники служби безпеки прем'єра Данії.

За повідомленнями ЗМІ, 39-річний підозрюваний постане перед судом для попереднього допиту у зв'язку з нападом на прем'єр-міністра. Поліція нічого не сказала про мотиви цієї людини і про те, чи мав він зброю.

Теги: #напад #фредеріксен

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