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12:03 08.06.2024

НАТО має намір створити нову посаду спеціального представника в Україні - ЗМІ

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НАТО має намір створити нову посаду спеціального представника в Україні - ЗМІ

НАТО обмірковує плани щодо призначення нового постійного представника в Києві, оскільки він сподівається розширити свої довгострокові зобов'язання перед Україною на тлі війни проти Росії, повідомляє Foreign Policy з посиланням на знайомі з питанням джерела.

План, який у разі схвалення буде представлений на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні в липні, передбачає створення нової посади "старшого цивільного представника" НАТО, що базується в Україні, подібно до аналогічної посади, яку НАТО створило в Афганістані. Новий представник координуватиме підтримку альянсом України, включно з потоками військової допомоги Києву з різних західних країн.

Призначення нового представника також надішле політичний сигнал як Україні, так і Росії про прихильність альянсу підтримці України, оскільки український уряд прагне постійного членства в НАТО, щоб посилити свій захист від російської військової агресії.

Деякі західні офіційні особи схвалюють створення нової посади посланця в рамках більшого пакета підтримки НАТО для України, яку буде запропоновано на майбутньому саміті у Вашингтоні, з метою зміцнення більш офіційної ролі НАТО в координації західної підтримки України.

"Ми шукаємо способи інституціоналізувати частину двосторонньої підтримки, яка надходить в Україну, і передати її в НАТО, щоб забезпечити більшу узгодженість цієї допомоги і забезпечити адекватний розподіл тягаря по всьому альянсу в нашій колективній підтримці України", - заявила журналістам Джуліанна Сміт, посол США в НАТО.

Проте інші офіційні особи в НАТО в приватному порядку розглядають роль представника як частину пом'якшеного пакета заходів, який не відповідає головній меті Києва - формальному приєднанню до самого альянсу.

"Це частина утішливого призу, який ми всі намагаємося створити. Це ще один приклад того, що ми робимо замість того, чого насправді хоче від нас Україна", - сказав один із чиновників НАТО, який говорив на умовах анонімності.

На прохання дати коментар високопоставлений чиновник Держдепартаменту США, який виступив на умовах анонімності, оскільки він не був уповноважений говорити під запис, сказав: "Наразі ми можемо підтвердити, що низку результатів щодо України все ще обговорюють, але поки тривають дискусії, було б передчасно прогнозувати будь-який із можливих варіантів".

Теги: #нато #україна #представник

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