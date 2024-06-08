На покровському напрямку воїни 47 ОМБр стримують щонайменше три бойові бригади РФ

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

На покровському напрямку, де триває висока інтенсивність ворожих штурмів, воїни 47 окремої механізованої бригади (ОМБр) стримують щонайменше три бойові бригади РФ, повідомляють Сухопутні війська ЗСУ у своєму телеграм-каналі.

"Російські окупанти не збавляють темп штурмових дій. Епіцентр боїв - саме на Покровському напрямку. Тут ворог намагається просунутися в глибину нашої території. Воїни 47 окремої механізованої бригади стримують щонайменше три бойові бригади РФ", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що, маючи величезні резерви живої сили, окупанти оперативно поповнюють величезні втрати і знову і знову кидають у бій. Бойові дії не вщухають ні на хвилину.

Українські захисники також опублікували відео бою, під час якого БМП Bradley "розбирає впритул ворожий БТР разом із десантом".