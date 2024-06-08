На покровському напрямку воїни 47 ОМБр стримують щонайменше три бойові бригади РФ
На покровському напрямку, де триває висока інтенсивність ворожих штурмів, воїни 47 окремої механізованої бригади (ОМБр) стримують щонайменше три бойові бригади РФ, повідомляють Сухопутні війська ЗСУ у своєму телеграм-каналі.
"Російські окупанти не збавляють темп штурмових дій. Епіцентр боїв - саме на Покровському напрямку. Тут ворог намагається просунутися в глибину нашої території. Воїни 47 окремої механізованої бригади стримують щонайменше три бойові бригади РФ", - сказано в повідомленні.
Наголошується, що, маючи величезні резерви живої сили, окупанти оперативно поповнюють величезні втрати і знову і знову кидають у бій. Бойові дії не вщухають ні на хвилину.
Українські захисники також опублікували відео бою, під час якого БМП Bradley "розбирає впритул ворожий БТР разом із десантом".