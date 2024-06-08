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08:15 08.06.2024

У Херсонській області в результаті обстрілів за минулу добу пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, є поранений

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У Херсонській області в результаті обстрілів за минулу добу пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, є поранений
Фото: Фб Прокудіна

У Херсонській області внаслідок обстрілів за минулу добу пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, одна людина дістала поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у суботу вранці.

"Минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися Кізомис, Томина Балка, Антонівка, Велетенське, Іванівка, Чайкине, Берислав, Давидів Брід, Бургунка, Новоберислав, Михайлівка, Монастирське, Дудчани, Веселе та місто Херсон", - написав він у телеграм-каналі.

Прокудін зазначив, що "через російську агресію одна людина отримала поранення".

"Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 7 приватних будинків. Було зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури, гаражні приміщення та господарську споруду", - інформував про наслідки російських обстрілів глава ОВА.

 

 

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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