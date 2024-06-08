Силами ППО вночі збито 9 із 13-ти "Шахедів" і одну ракету Х-59

У ніч на 8 червня силами протиповітряної оборони збито 9 із 13-ти "Шахедів" і одну ракету Х-59, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у своєму Телеграм-каналі.

"У ніч на 8 червня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із Курської області - рф., здійснив пуски 13-ти ударних БПЛА типу "Shahed-131/136" із районів Курськ - рф., мис Чауда - Крим", - ідеться в повідомленні.

Наголошується, що в результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил збито дев'ять "Шахедів" і одну КАР Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.