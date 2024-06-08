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07:32 08.06.2024

Країни НАТО не підтримали створення фонду військової допомоги Україні на суму $100 млрд, обговорюють нову пропозицію

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Країни НАТО не підтримали створення фонду військової допомоги Україні на суму $100 млрд, обговорюють нову пропозицію

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відмовляється від планів зі створення п'ятирічного фонду військової допомоги Україні на суму $100 млрд, оскільки зіткнувся зі спротивом з боку членів альянсу, і натомість просить країни зберегти свої поточні внески, повідомляє Bloomberg у п'ятницю, 7 червня.

"Відповідно до нової пропозиції, яка може отримати підтримку міністрів оборони країн НАТО, коли вони зберуться в Брюсселі наступного тижня, союзники зобов'язуються витрачати загалом щонайменше EUR40 млрд ($43 млрд) на рік на летальну та нелетальну допомогу Україні... Це відповідало б середньорічним розмірам внесків із моменту російського вторгнення у 2022 році", - пише агентство з посиланням на свої джерела.

Передбачається, що НАТО визначить цілі пожертвувань кожної країни на основі відсотка їхнього валового внутрішнього продукту, а потім, імовірно, опублікує підсумкові суми в річному звіті.

"Нині ми вже витратили близько 40 млрд на рік, але я прошу союзників взяти на себе ці зобов'язання на наступні роки. Ми повинні підтримувати хоча б цей рівень підтримки щороку, поки це необхідно", - заявив Столтенберг після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Празі.

Хоча новий план не потребуватиме додаткових коштів, НАТО сподівається, що він забезпечить Києву більшу передбачуваність щодо рівня підтримки в найближчі роки.Зазначається, що союзники були приголомшені після того, як Конгрес США кілька місяців чекав на схвалення нового раунду допомоги, а також занепокоєні тим, що можливе переобрання Дональда Трампа в листопаді означатиме для фінансування України.

 

 

Теги: #нато #україна #фінансування

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