В одній із херсонських шкіл відкрили ще один "Клас безпеки"

В одній зі шкіл Херсона відкрили новий освітній простір для підвищення рівня обізнаності та безпеки серед дітей, це спільний проєкт міської військової адміністрації, місцевого управління освіти, Держслужби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Клас безпеки" облаштували сучасними інформаційними стендами, які наочно демонструють основні правила поведінки під час різних загроз. Тут можна знайти інформацію про правила дорожнього руху та пожежної безпеки, а також дізнатися, як уникнути небезпеки при поводженні з вибухонебезпечними предметами", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Особливістю цього класу є зона психологічного розвантаження, де юні херсонці можуть дізнатись більше про свої емоції та оволодіти техніками, що допоможуть подолати стрес і зняти психологічне напруження.

"Продовжуємо роботу зі створення безпечних навчальних центрів для наших дітей", - наголосив Мрочко.