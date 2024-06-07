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23:25 07.06.2024

Олена Зеленська на зустрічі з Бріжит Макрон: 12 медзакладів Франції стали побратимами українських лікарень

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Олена Зеленська на зустрічі з Бріжит Макрон: 12 медзакладів Франції стали побратимами українських лікарень

У межах офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Франції перша леді Олена Зеленська зустрілася з першою леді Франції Бріжит Макрон, повідомляє пресслужба Офісу глави держави в п'ятницю ввечері.

Зеленська наголосила на важливості українсько-французького медичного партнерства - безпосередньої співпраці між клініками країн. Програму медичного партнерства започаткували під час Саміту перших леді та джентльменів у Києві минулого року.

"Щиро пишаюся, що серед 44 партнерств - 12 французько-українських. Саме Франція сьогодні є лідером за кількістю партнерств та візитів своїх фахівців до українських лікарень-побратимів. Партнерство між Україною та Францією - приклад того, як спільні зусилля можуть покращити якість медичної допомоги та забезпечити доступ до передових методів лікування для кожного пацієнта", - сказала дружина президента України.

Вона запросила Бріжит Макрон як постійну учасницю Саміту перших леді та джентльменів долучитися до цьогорічного заходу.

Дружина Президента України також зустрілася з мером Парижа - головою бюро Виконавчого комітету з проведення Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року Анн Ідальго. «Цінуємо вашу принциповість і незмінну позицію щодо недопущення участі російських і білоруських атлетів в Олімпійських іграх у Парижі під нейтральним прапором», - зазначила Зеленська.

Після зустрічі вони відвідали виставку «Paris!», присвячену історичним і сучасним змінам міста, зокрема трансформації перед Олімпіадою. Дружина президента України наголосила, що наша країна має власну програму щодо втілення безбар'єрності на всіх рівнях.

Крім того, перша леді України оглянула Дитячий та підлітковий медико-психологічний центр Фіг'є (CMP Figuier). Олена Зеленська наголосила на важливості французького досвіду для побудови системи психологічної підтримки українських дітей. "На додачу до особистих викликів українські діти так само, як і дорослі, переживають зараз військовий стрес. Тому вся наша допомога - і психологічна, і освітня, і терапевтична - має бути напоготові", - зазначила вона.

Теги: #україна #медзаклади #франція

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