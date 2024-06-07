"Енергоатом" на 10 днів раніше вивів із планового ремонту блок АЕС 1000 МВт

НАЕК "Енергоатом" о 19:09 п'ятниці достроково вивів із планово-попереджувального ремонту та підключив до мережі один із блоків АЕС 1000 МВт, повідомила компанія.

Згідно з її повідомленням у Телеграм, це вже третій енергоблок-тисячник, на якому проведено планово-попереджувальний ремонт для підготовки до ОЗП, зараз на ньому триває набір потужності.

"Енергоатом" наголосив, що завдяки злагодженості та високому професіоналізму українських атомників усі необхідні роботи, зокрема, з вивантаження відпрацьованого ядерного палива та завантаження свіжого, проведені якісно та завершилися на 10 днів раніше від запланованого терміну.

"1000 МВт потужності, які ми сьогодні додали в мережу, значно посилять нашу енергетичну систему і забезпечать надійне виробництво електроенергії для всіх споживачів", - наголосив голова НАЕК Петро Котін.

Як повідомлялося, голова "Укренерго" Володимир Кудрицький анонсував виведення з ремонту чергового блоку АЕС у ніч із 7 на 8 червня, що, на його переконання, має на певний час поліпшити ситуацію з енергопостачанням.