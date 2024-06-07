Чиновника КМДА, підозрюваного у вимаганні грошей з перевізників, відсторонено від посади, йому обрано запобіжний захід

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту заступнику директора департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА), якого підозрюють у систематичному вимаганні хабарів у перевізників столиці, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За клопотанням слідчого теруправління ДБР, розташованого в місті Києві, погодженим прокурором Київської міської прокуратури, 7 червня Печерський суд Києва відсторонив від посади заступника директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Також йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - йдеться в повідомленні Київської міськпрокуратури в п'ятницю.

Зазначено, що керівнику транспортного підприємства, який був посередником, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 3 млн грн.

Раніше повідомлялося, що за систематичне вимагання грошей з перевізників повідомлено про підозру заступнику директора департаменту КМДА та директору транспортного підприємства.

За версією сторони обвинувачення, протягом 2024 року заступник директора департаменту в односторонньому порядку ініціював розірвання договору про здійснення пасажирських перевезень на одному з міських автобусних маршрутів. Після цього тимчасово працювати на цьому маршруті дозволили компанії, директор якої мав зв'язки з чиновником і через нього запропонували шукати "компроміс". Як "компроміс необхідно було щотижня платити по 40 тис. грн за право возити пасажирів на маршруті. Правоохоронці затримали підприємця-посередника одразу після отримання чергового "траншу" для чиновника. Уже здійснено низку обшуків, під час яких вилучено документи й техніку, що підтверджують протиправну діяльність. Під час досудового розслідування задокументовано низку фактів одержання неправомірної вигоди на загальну суму 280 тис. грн.