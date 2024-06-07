ЄС допоможе Україні приводити внутрішнє законодавство у відповідність до європейського - заступник голови Представництва ЄС в Україні

Український уряд зможе доопрацювати проєкт Стратегії розвитку сільського господарства і сільських територій до 2030 року протягом шести місяців і надалі використовуватиме його як дорожню карту інтеграції до Європейського Союзу, повідомив заступник голови Представництва Європейського Союзу в Україні Ремі Дюфло.

"Це проєкт, але необхідно створити так, щоб він став одним із критеріїв вступу до Євросоюзу. Це має бути конкурентоспроможна економіка, ринкова економіка, здатна протистояти конкуренції з боку інших економік Європейського Союзу. (...) Це результат плану уряду України на рік, для обговорення якого ще є шість місяців", - наголосив він під час презентації Стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій до 2030 року в Києві в п'ятницю.

Дюфло високо оцінив цілісний підхід українського уряду у створенні конкурентоспроможного агропродовольчого сектору, який водночас орієнтований на гарантування продовольчої безпеки, просування зеленого курсу, що відповідає політиці ЄС.

Заступник голови представництва ЄС в Україні висловив сподівання, що стратегія допоможе у вибудовуванні ланцюжка створення доданої вартості агропродукції в країні, і звернув увагу на необхідність поліпшити становище мікро- та малих агровиробників для підвищення стійкості агросектору країни.

Дюфло також запевнив, що ЄС найближчими роками продовжить допомагати Україні приводити внутрішнє законодавство у відповідність до європейського. За його інформацією, йдеться про понад 5000 нормативно-правових актів у сфері санітарної та фітосанітарної політики, а також загальної сільськогосподарської політики.

"Ми продовжимо зміцнювати інституційний потенціал для того, щоб забезпечити розробку та впровадження політики, заснованої на фактичних даних. Збір даних та їхня перевірка матимуть важливе значення. Ми намагатимемося зробити більше у зв'язку з Державним аграрним реєстром, де вже зареєструвалися понад 140 тис. фермерів. Будемо працювати над створенням платіжного агентства і впровадження механізмів контролю, які використовуються по всьому Європейському Союзу для ефективної реалізації САР", - сказав заступник голови представництва ЄС в Україні.

Він нагадав, що Європейський Союз від початку повномасштабного вторгнення в Україну інвестував понад EUR70 млрд на підтримку мікро- і малих виробників через схему грантів, яка продовжиться і 2024 року, насамперед, на звільнених і деокупованих територіях.

Крім того, ЄС надав Україні близько EUR6 млрд на гранти для аграріїв західної України, EUR12 млрд на підтримку Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Ще EUR10 млрд було надано під гарантії за кредитами фермерських господарств площею менше 500 га.