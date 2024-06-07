Україна і Туреччина домовилися про співпрацю у сфері реабілітації військовослужбовців - Міноборони

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова на зустрічі з послом Турецької Республіки в Україні Мустафою Левентом Більгеном досягла домовленостей щодо співпраці у сфері реабілітації військовослужбовців.

"Ми дуже вдячні за допомогу, яку Україні надає Турецька Республіка. Тепер її перелік поповнився співпрацею в секторі реабілітації. Нещодавно розпочато пілотний проєкт із реабілітації військовослужбовців. Його мета - створення ефективного реабілітаційного простору за участю цивільних і військових закладів охорони здоров'я, соціальних служб та органів місцевого самоврядування", - зазначила Калмикова.

Як повідомлялося, пілотний проєкт передбачає, зокрема, створення центрів досконалості - закладів, які візьмуть на себе лідерство у сфері реабілітації.