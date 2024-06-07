Колишнього заступника командира 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців Кучерю призначено заступником голови Київської ОВА

Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко представив колективу нового заступника голови адміністрації Дмитра Кучерю, підполковника, колишнього заступника командира 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців.

"Свого часу познайомився з Дмитром під час чергового візиту до нашої героїчної бригади на Сході. Адже спільно з громадами, районами, благодійниками постійно допомагаємо нашим захисникам з 72 бригади. Після спілкування з Кучерею зрозумів, що його досвід вкрай потрібен в Київській ОДА. Адже перед нами стоїть одне з найважливіших завдань – підвищення спільно з військовими обороноздатності регіону та ефективна протидія російській агресії. Тому запропонував йому посаду заступника", - написав Кравченко у фейсбуці.

Основними завданнями Кучері стануть облаштування фортифікацій, цивільний захист, комунікація з військовими та допомога Збройним силам України.

"Головне, що почув від Дмитра – це те, що він знає, що потрібно державі та армії. З 2017 року він служив в ЗСУ. Але не лише добре знає військову справу, а тривалий час працював в Міністерстві оборони і знає роботу державного апарату. Тому переконаний, що впорається із поставленими завданнями та підвищить ефективність співпраці на всіх рівнях", - наголосив Кравченко.