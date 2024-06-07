Події

14:39 07.06.2024

Колишнього заступника командира 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців Кучерю призначено заступником голови Київської ОВА

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Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко представив колективу нового заступника голови адміністрації Дмитра Кучерю, підполковника, колишнього заступника командира 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців.

"Свого часу познайомився з Дмитром під час чергового візиту до нашої героїчної бригади на Сході. Адже спільно з громадами, районами, благодійниками постійно допомагаємо нашим захисникам з 72 бригади. Після спілкування з Кучерею зрозумів, що його досвід вкрай потрібен в Київській ОДА. Адже перед нами стоїть одне з найважливіших завдань – підвищення спільно з військовими обороноздатності регіону та ефективна протидія російській агресії. Тому запропонував йому посаду заступника", - написав Кравченко у фейсбуці.

Основними завданнями Кучері стануть облаштування фортифікацій, цивільний захист, комунікація з військовими та допомога Збройним силам України.

"Головне, що почув від Дмитра – це те, що він знає, що потрібно державі та армії. З 2017 року він служив в ЗСУ. Але не лише добре знає військову справу, а тривалий час працював в Міністерстві оборони і знає роботу державного апарату. Тому переконаний, що впорається із поставленими завданнями та підвищить ефективність співпраці на всіх рівнях", - наголосив Кравченко.

Теги: #призначення

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