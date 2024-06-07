Енергетики повернули світло майже в усі знеструмлені через негоду населені пункти - Міненерго

Енергетики під'єднали до світла більшість із понад 100 населених пунктів, які залишалися на вчорашній ранок без світла через негоду, повідомило Міністерство енергетики.

"Залишаються відключеними 13 населених пунктів у Чернігівській і Сумській областях, загалом майже 1 400 абонентів", - ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в п'ятницю.

Згідно з повідомленням НЕК "Укренерго", ще 454 населених пункти без світла з інших причин, зокрема через бойові дії.

Загалом в енергосистемі, як і прогнозувалося вчора, дефіцит і ліміти споживання е/е зберігаються впродовж доби, відповідно застосовуються графіки погодинних відключень. При цьому системник звернув увагу, що вчора (другий вечір поспіль - ЕР) довелося застосовувати аварійні відключення у вечірній пік - з 19:21 до 22:13, оскільки ліміти було перевищено (під аварійні відключення потрапили 12 областей і Київ - ЕР).

Що стосується імпорту, то він на сьогодні на 4% більший, ніж учора - майже 27 тис. МВт-год (рекордними були майже 27,2 тис. МВт-год кілька днів тому).

Як повідомлялося з посиланням на голову "Укренерго" Володимира Кудрицького, в ніч із 7 на 8 червня очікується вихід у роботу додаткового блоку АЕС, що ненадовго поліпшить ситуацію в енергосистемі, а графіки стануть м'якшими.