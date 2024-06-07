У Миколаєві створили сайт із моніторингу міжнародної допомоги, яку отримує місто від початку російського повномасштабного вторгнення, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

"Миколаїв - перше місто в Україні, де створили сайт з моніторингу міжнародної допомоги, яку громада отримує з початком повномасштабного вторгнення. Абсолютно кожен може зайти на сайт та подивитись яку допомогу отримало місто, від кого та в кого ця допомога знаходиться", - написав Сєнкевич у телеграм-каналі.

За його словами, на сайті також публікуватимуть актуальні новини про отримання гуманітарної допомоги, інформацію про партнерів Миколаєва і про те, які є термінові потреби в місті.

Сайт було створено завдяки фінансуванню Європейської Антикорупційної ініціативи, у співпраці з якою і було реалізовано цю ідею.