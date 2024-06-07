Події

10:12 07.06.2024

У Миколаєві створили сайт із моніторингу міжнародної допомоги, яку отримує місто

1 хв читати
У Миколаєві створили сайт із моніторингу міжнародної допомоги, яку отримує місто

У Миколаєві створили сайт із моніторингу міжнародної допомоги, яку отримує місто від початку російського повномасштабного вторгнення, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

"Миколаїв - перше місто в Україні, де створили сайт з моніторингу міжнародної допомоги, яку громада отримує з початком повномасштабного вторгнення. Абсолютно кожен може зайти на сайт та подивитись яку допомогу отримало місто, від кого та в кого ця допомога знаходиться", - написав Сєнкевич у телеграм-каналі.

За його словами, на сайті також публікуватимуть актуальні новини про отримання гуманітарної допомоги, інформацію про партнерів Миколаєва і про те, які є термінові потреби в місті.

Сайт було створено завдяки фінансуванню Європейської Антикорупційної ініціативи, у співпраці з якою і було реалізовано цю ідею.

Теги: #допомога #міжнародна #миколаїв #сайт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:34 06.06.2024
США продовжать допомагати Україні - Байден

США продовжать допомагати Україні - Байден

03:13 06.06.2024
Франція обіцяє €650 млн допомоги Україні

Франція обіцяє €650 млн допомоги Україні

11:12 05.06.2024
Мінфін України запустив інтерактивний сайт матриці реформ

Мінфін України запустив інтерактивний сайт матриці реформ

21:53 04.06.2024
Український Червоний Хрест надавав допомогу постраждалим від російської ракетної атаки в Дніпрі

Український Червоний Хрест надавав допомогу постраждалим від російської ракетної атаки в Дніпрі

19:29 04.06.2024
Верхня палата парламенту Швейцарії відхилила план допомоги Україні на CHF5 млрд через "боргове гальмо"

Верхня палата парламенту Швейцарії відхилила план допомоги Україні на CHF5 млрд через "боргове гальмо"

14:31 03.06.2024
В Україні запустили сайт з інформацією про запроваджені проти РФ санкції за її агресію

В Україні запустили сайт з інформацією про запроваджені проти РФ санкції за її агресію

12:35 03.06.2024
Дружківська міськорганізація ТЧХУ допомагає жителям прифронтового регіону

Дружківська міськорганізація ТЧХУ допомагає жителям прифронтового регіону

12:58 01.06.2024
Вибух, який чули в Миколаєві, стався за межами міста, у повітрі - влада

Вибух, який чули в Миколаєві, стався за межами міста, у повітрі - влада

11:17 31.05.2024
Австралія оголосила новий пакет допомоги Україні на AUD31 млн

Австралія оголосила новий пакет допомоги Україні на AUD31 млн

14:40 29.05.2024
У Миколаєві відкрився Центр рекрутингу української армії

У Миколаєві відкрився Центр рекрутингу української армії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Спецслужби РФ готують нову ІПСО за $15 млн із метою дискредитації військового керівництва України - ГУР

Окупанти за добу втратили 1080 осіб

Сили оборони ліквідували 48 із 53 БПЛА та 5 крилатих ракет

Зеленський у річницю підриву Каховської ГЕС: один із найбільших злочинів цієї війни

"Укренерго" оголосило про аварійні відключення е/е у 12 областях і Києві

ОСТАННЄ

Повідомлено про підозру літньому киянину, який зі своїм знайомим напав на волонтерку

Діалог щодо підготовки зустрічі президента України та прем'єра Угорщини триває - Стефанішина

Енергетики повернули світло майже в усі знеструмлені через негоду населені пункти - Міненерго

Спецслужби РФ готують нову ІПСО за $15 млн із метою дискредитації військового керівництва України - ГУР

Польські фермери припинили акцію протесту перед ПП "Гребенне - Рава-Руська"

Росіяни за добу 15 разів обстріляли Донеччину: одна людина загинула, ще троє поранені

США мають намір оголосити про новий пакет допомоги для України на $255 млн, що включає боєприпаси для HIMARS

На Харківщині двоє мирних жителів постраждали, підірвавшись на вибухових пристроях

У межах Хмельницької області ліквідовано 11 ворожих цілей

На Київщині триває ліквідація пожежі, спричиненої внаслідок російської атаки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА