Польща знову піднімала винищувачі через російську атаку по Україні

Польща разом із країнами-союзниками піднімала в повітря військові літаки через російську атаку України, повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"Увага, польські та союзницькі літаки почали діяти в нашому повітряному просторі, що може бути пов'язано з підвищеним рівнем шуму, особливо в південно-східній частині країни", - ідеться в повідомленні ОК у соцмережі Х.

Як зазначається, в ніч на п'ятницю спостерігалася інтенсивна активність дальньої авіації РФ, пов'язана з нанесенням ударів із застосуванням крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів типу "шахед" і балістичних ракет по цілях, розташованих, зокрема, на західній території України.

Польське оперативне командування зазначає, що остання активність російської авіації, під час якої було завдано ударів по західній частині України, була зафіксована в ніч з 31 травня на 1 червня поточного року.

Пізніше в командуванні повідомили, що повітряну операцію закінчили через "зниження рівня загрози ракетних ударів російської авіації по районах, які межують із нашою територією".

"Ця ніч була дуже напруженою для всієї системи протиповітряної оборони Польщі, оскільки масована ракетна атака повітряних сил Російської Федерації дальнього радіусу дії накрила всю територію України, зокрема прикордонні з Польщею регіони", - ідеться в повідомленні.

Оперативне командування додало, що польська армія "безперервно відстежує ситуацію на українській території і перебуває в постійній бойовій готовності щодо гарантування безпеки польського повітряного простору".