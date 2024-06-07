Ворог продовжує обстрілювати Нікополь, постраждали дві жінки - Лисак

Російські війська продовжують обстрілювати Нікополь Дніпропетровської області дронами та артилерією, там постраждали дві жінки, сталися пожежі та пошкодження житлової інфраструктури, зачеплено лінію електропередач, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Не припиняються атаки на Нікопольщину. Ворог застосовує і артилерію, і дрони-камікадзе. З вечора найбільше страждав сам Нікополь. Постраждали дві жінки - 70 і 61 рік. Лікуються амбулаторно", - сказано в його телеграм-каналі.

Також у місті сталися пожежі. Пошкоджено близько півтора десятка приватних будинків, гараж. Зруйновано 2 господарські будівлі та 10 - пошкоджено. Знищено або пошкоджено кілька автомобілів. Зачепило лінії електропередач.

Крім того, влучив агресор і по Мирівській та Марганецькій громадах. Там люди вціліли.

Тим часом, за словами Лисака, вночі українські військові знищили над областю 3 шахеди. Два в Дніпровському і ще один - у Криворізькому районі.