У Київській області через атаку БПЛА сталася пожежа на промисловому об'єкті

Російські війська в ніч на п'ятницю атакували ракетами і БПЛА, в результаті атаки сталася пожежа на промисловому об'єкті, повідомляє ОВА.

"У результаті повітряної атаки сталася пожежа на одному з промислових об'єктів в області", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, внаслідок атаки ніхто не постраждав. У регіоні працювали сили ППО.

Загалом протягом ночі ворог атакував область БПЛА та ракетами. Тривога тривала 4 години.

Наразі ліквідація наслідків пожежі триває. Усі оперативні служби працюють.