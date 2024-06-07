Події

07:12 07.06.2024

У Київській області через атаку БПЛА сталася пожежа на промисловому об'єкті

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Російські війська в ніч на п'ятницю атакували ракетами і БПЛА, в результаті атаки сталася пожежа на промисловому об'єкті, повідомляє ОВА.

"У результаті повітряної атаки сталася пожежа на одному з промислових об'єктів в області", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, внаслідок атаки ніхто не постраждав. У регіоні працювали сили ППО.

Загалом протягом ночі ворог атакував область БПЛА та ракетами. Тривога тривала 4 години.

Наразі ліквідація наслідків пожежі триває. Усі оперативні служби працюють.

 

 

 

Теги: #пожежа #київська_область #обстріли

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