Франція поставить в Україну літаки Mirage 2000 - Макрон

Франція в межах військової допомоги поставить в Україну літаки Mirage 2000, повідомив президент Емманюель Макрон.

"Франція допомагає українцям чинити опір, але ми не хочемо ескалації", - передає його слова Le Figaro.

Макрон зазначив, що в п'ятницю під час його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він має намір розпочати нову співпрацю.

Йдеться про надання Україні літаків Mirage 2000, а також навчання пілотів.

Французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений у 1970-х роках фірмою Дассо. На озброєнні з 1984 року. Основний бойовий літак ВПС Франції наприкінці 20-початку 21 століття. Складається на озброєнні кількох країн Азії, Європи та Латинської Америки.

Як повідомлялося, 16 лютого поточного року начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що українські пілоти здатні легко опанувати багатоцільові французькі винищувачі Mirage 2000.