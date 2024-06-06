Зеленський з дружиною взяли участь у церемонії святкування 80-річчя висадки союзників у Нормандії

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь в офіційній міжнародній церемонії святкування 80-річчя висадки військ союзників у Нормандії, яка відбулася на території меморіалу Omaha Beach у французькому місті Сен-Лоран-сюр-Мер.

Зеленських особисто зустріли французький президент Еммануель Макрон разом із дружиною Бріджит Макрон.

Як було видно з поширених французькими ЗМІ відео, під час церемонії президент України мав змогу поспілкуватися з одним із ветеранів "Нормандії", який подякував Зеленському за захист Європи від російської агресії. Зі свого боку, Зеленський висловив подяку ветерану за захист Європи 80 років тому.

Крім того, президент України встиг коротко відповісти на запитання преси про те, чи сподівається він на "висадку союзників" в Україні, як це сталося свого часу в Нормандії. Зеленський відповів: "Так, сподіваюся".

Як повідомила пресслужба президента, учасники церемонії подивилися документальний фільм про висадку військ союзників, а також історичну реконструкцію цієї події. У небі на честь 80-річчя висадки пролетіли військові літаки.

На церемонії були присутні лідери низки держав, зокрема Президент Франції Еммануель Макрон, Президент США Джозеф Байден, Принц Уельський Вільям, Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо, Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, Президент Польщі Анджей Дуда, Президент Чехії Петр Павел, Президент Італії Серджо Маттарелла, Премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте та Президент Європейської ради Шарль Мішель.

Висадка в Нормандії, також відома як "День Д" (D-Day), відбулася 6 червня 1944 року. Це одна з ключових подій Другої світової війни. Війська союзників, зокрема Великої Британії, США, Канади, здійснили висадку на узбережжі Нормандії в окупованій нацистською Німеччиною Франції. Це дало їм змогу розпочати масштабний наступ у Західній Європі, що разом з іншими битвами Другої світової війни привело до поразки нацизму в травні 1945 року.