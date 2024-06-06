Окупанти обстріляли Нікополь і сусідню громаду, постраждали троє жителів, пошкоджено 8 будинків і 26 сонячних панелей

Троє жителів Нікопольського району Дніпропетровської області зазнали травм унаслідок обстрілу з боку російських окупантів у четвер, повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак.

"Постраждали двоє чоловіків і жінка. За уточненою інформацією, у районі пошкоджено вісім приватних будинків, пів десятка господарських будівель. А ще понівечено 26 сонячних панелей і лінії електропередачі. Вогнем знищено екскаватор", - написав Лисак у телеграмі.

За його словами, вогонь вели по Нікополю і Мирівській громаді з важкої артилерії, також окупанти запустили сім дронів-камікадзе.

Крім того, у Новомосковському районі уламки збитого російського БПЛА пошкодили приватний будинок. "Зранку було гучно в одній із громад Синельниківського району. Обійшлося без загиблих і постраждалих", - розповів Лисак.