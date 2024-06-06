Ворог зруйнував ще один ТЦ "Епіцентр" у Херсоні

Фото: ДСНС Херсонщини

У ніч проти четверга внаслідок чергового терористичного обстрілу в Херсоні зруйновано ТЦ "Епіцентр" на вул. Нафтовиків, 37, жертв і постраждалих немає.

Як повідомила пресслужба ритейлера, об'єкт не працював із травня минулого року, коли його було сильно пошкоджено артилерійським обстрілом, тоді атака призвела до загибелі трьох співробітників компанії. Обстріл цієї ночі спричинив масштабну пожежу, жертв і постраждалих вдалося уникнути.

Після перших влучень у торговельному центрі спрацювала система пожежогасіння, проте її потужностей не вистачило через високу щільність обстрілу. Співробітники ДСНС, які боролися з вогнем, були змушені припиняти роботу через ризик повторних ударів. У результаті торговий центр загальною площею 16,6 тис. кв. м згорів.

Це вже другий ТЦ "Епіцентр" у Херсоні, знищений ворогом. На початку лютого 2023 року через потужний артилерійський обстріл вщент згорів "Епіцентр" площею 20,5 тис. кв. м на Бериславському шосе, 17. У такий спосіб російська армія намагається знищити критичну для життєдіяльності інфраструктуру міста та об'єкти, що забезпечують населення всіма необхідними товарами.

Загалом із лютого 2022 року було повністю знищено сім ТЦ "Епіцентр" у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові та два в Херсоні загальною площею понад 125,6 тис. кв. м. Унаслідок пошкоджень і близькості до зон бойових дій тимчасово не працюють два торгові центри - у Краматорську та Харкові. Загальна площа цих об'єктів - 46,5 тис. кв. м. Ще один торговий об'єкт компанії в Мелітополі (площею 5430 кв. м) опинився під окупацією. Таким чином, унаслідок широкомасштабної військової агресії "Епіцентр" втратив уже 10 об'єктів, які були повністю знищені, окуповані або пошкоджені. Їхня загальна площа становить понад 177,5 тис. кв. м.

Група компаній "Епіцентр" - це омніканальна екосистема, що об'єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 ТЦ у всіх регіонах країни. Станом на 6 червня роздрібна мережа групи компаній налічує 71 торговий об'єкт під брендами "Епіцентр" і "Нова Лінія".

За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).