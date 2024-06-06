Українські удари по поромних переправах у Криму напевно спричинили значні перебої в російській військовій логістиці - британська розвідка

Українські удари по переправах у Криму демонструють вразливість протоки, незважаючи на вжиті РФ заходи щодо гарантування її безпеки, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"29 травня 2024 року внаслідок українських ракетних ударів пошкоджено два російські залізничні пороми на кримській стороні переходу через Керченську протоку, через що вони вийшли з ладу. Ці залізничні пороми майже напевно були основним засобом залізничного перевезення російських поїздів з пальним і боєприпасами до Криму через суворі заходи безпеки, які застосовують на Керченському мосту. Росія також управляє автомобільними поромами для перевезення важких вантажів через протоку, які відновили роботу після удару", - зазначено в повідомленні в соцмережі Х.

У міністерстві зазначили, що Росія майже напевно буде змушена якнайшвидше замінити залізничне поромне сполучення, що, ймовірно, вплине на її ширші морські логістичні операції, або ризикує послабити заходи безпеки, використовуючи залізничний міст для транзиту запасів палива й вибухових речовин.

"Погіршення пропускної спроможності залізничних переїздів майже напевно спричинило значні тимчасові перебої в російських військових логістичних операціях і, можливо, в постачанні пального до Криму. (...) Український удар по поромних переправах і подальша атака на прилеглий склад пального ще раз підкреслюють уразливість протоки для українського втручання, незважаючи на значні інвестиції Росії в безпеку й протиповітряну оборону", - наголошується в повідомленні.