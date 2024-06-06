Події

12:24 06.06.2024

Українські удари по поромних переправах у Криму напевно спричинили значні перебої в російській військовій логістиці - британська розвідка

1 хв читати
Українські удари по поромних переправах у Криму напевно спричинили значні перебої в російській військовій логістиці - британська розвідка

Українські удари по переправах у Криму демонструють вразливість протоки, незважаючи на вжиті РФ заходи щодо гарантування її безпеки, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"29 травня 2024 року внаслідок українських ракетних ударів пошкоджено два російські залізничні пороми на кримській стороні переходу через Керченську протоку, через що вони вийшли з ладу. Ці залізничні пороми майже напевно були основним засобом залізничного перевезення російських поїздів з пальним і боєприпасами до Криму через суворі заходи безпеки, які застосовують на Керченському мосту. Росія також управляє автомобільними поромами для перевезення важких вантажів через протоку, які відновили роботу після удару", - зазначено в повідомленні в соцмережі Х.

У міністерстві зазначили, що Росія майже напевно буде змушена якнайшвидше замінити залізничне поромне сполучення, що, ймовірно, вплине на її ширші морські логістичні операції, або ризикує послабити заходи безпеки, використовуючи залізничний міст для транзиту запасів палива й вибухових речовин.

"Погіршення пропускної спроможності залізничних переїздів майже напевно спричинило значні тимчасові перебої в російських військових логістичних операціях і, можливо, в постачанні пального до Криму. (...) Український удар по поромних переправах і подальша атака на прилеглий склад пального ще раз підкреслюють уразливість протоки для українського втручання, незважаючи на значні інвестиції Росії в безпеку й протиповітряну оборону", - наголошується в повідомленні.

Теги: #поромна_переправа #британська_розвідка #крим

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:52 06.06.2024
ГУР оприлюднило відео знищення вночі російського буксира "Сатурн" біля Криму

ГУР оприлюднило відео знищення вночі російського буксира "Сатурн" біля Криму

20:59 30.05.2024
Сили оборони України успішно уразили поромну переправу російських окупантів у Криму

Сили оборони України успішно уразили поромну переправу російських окупантів у Криму

11:56 29.05.2024
РФ знову скасувала Армійські міжнародні ігри, ймовірно, через брак персоналу й техніки - британська розвідка

РФ знову скасувала Армійські міжнародні ігри, ймовірно, через брак персоналу й техніки - британська розвідка

16:05 24.05.2024
Під час наступу на Вовчанськ РФ задіяла підрозділи "Африканського корпусу" - британська розвідка

Під час наступу на Вовчанськ РФ задіяла підрозділи "Африканського корпусу" - британська розвідка

13:46 21.05.2024
Покровськ залишається оперативною метою російських військ, попри відкриття нового фронту на Харківщині - британська розвідка

Покровськ залишається оперативною метою російських військ, попри відкриття нового фронту на Харківщині - британська розвідка

19:44 18.05.2024
У Москви немає шансу підкорити нашу країну, наших людей, свідомість та історію

У Москви немає шансу підкорити нашу країну, наших людей, свідомість та історію

13:14 17.05.2024
СБУ й ГУР атакували військово-логістичні об'єкти в Севастополі, Туапсе й Новоросійську - джерело

СБУ й ГУР атакували військово-логістичні об'єкти в Севастополі, Туапсе й Новоросійську - джерело

11:51 14.05.2024
Наступом на Харківщині РФ намагається відволікти українські сили від інших ділянок лінії фронту - британська розвідка

Наступом на Харківщині РФ намагається відволікти українські сили від інших ділянок лінії фронту - британська розвідка

11:53 13.05.2024
Окупанти збільшили використання китайських легких всюдиходів на фронті - британська розвідка

Окупанти збільшили використання китайських легких всюдиходів на фронті - британська розвідка

12:55 11.05.2024
Російська армія демонструє нездатність застосовувати боєприпаси по намічених цілях - британська розвідка

Російська армія демонструє нездатність застосовувати боєприпаси по намічених цілях - британська розвідка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Серед чотирьох загиблих унаслідок зіткнення поїздів у Чехії були дві громадянки України - МЗС

Унаслідок обстрілів на Донеччині загинули дві людини, 14 поранені - ОВА

Унаслідок зіткнення поїздів у Чехії чотири людини загинули, 22 поранені

У Житомирській області сталася ДТП, є загиблі

ЗС України за добу ліквідували 1300 окупантів

ОСТАННЄ

Ворог зруйнував ще один ТЦ "Епіцентр" у Херсоні

Найближчими днями в західних, центральних і північних областях України дощі та грози

Від початку доби на фронті відбулося 29 бойових зіткнень, напружена ситуація на покровському та курахівському напрямках - Генштаб ЗСУ

Серед чотирьох загиблих унаслідок зіткнення поїздів у Чехії були дві громадянки України - МЗС

У поїздах, які затримуються через аварію в Чехії, перебувають 242 пасажири – "Укрзалізниця"

Через негоду залишаються без світла понад 100 населених пунктів у п’яти областях, іще 462 знеструмлені через інші причини - "Укренерго"

У Чорноморській акваторії вночі знищено ще одне вороже судно - ГУР Міноборони України

У перших класах з 1 вересня має бути щонайбільше 24 учні - Міносвіти

91 представник медіа загинув під час повномасштабного вторгнення РФ, ще 30 перебувають у полоні - Карандєєв

У Сеулі пообіцяли не залишати без уваги загрозу Пхеньяна

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА