Події

11:05 06.06.2024

У Чорноморській акваторії вночі знищено ще одне вороже судно - ГУР Міноборони України

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У Чорноморській акваторії вночі знищено ще одне вороже судно - ГУР Міноборони України

Українська військова розвідка вночі 6 червня знищила в акваторії Чорного моря ще одне вороже морське судно, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Знищено сьогодні вночі ще одне вороже судно в Чорноморській акваторії. Деталі будуть трохи пізніше. Робота спецпідрозділів ГУР МО, морський удар, все точно, і ще мінус один ворожий корабель", - сказав Юсов в ефірі телемарафону.

Він додав, що деталі успішної операції будуть сьогодні, а також анонсував відео.

Раніше телеграм-канал "Кримський вітер" повідомляв, що "гучно" вночі було в районі селища Чорноморське.

Теги: #знищення #чорне_море #судно

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