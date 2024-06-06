У Чорноморській акваторії вночі знищено ще одне вороже судно - ГУР Міноборони України

Українська військова розвідка вночі 6 червня знищила в акваторії Чорного моря ще одне вороже морське судно, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Знищено сьогодні вночі ще одне вороже судно в Чорноморській акваторії. Деталі будуть трохи пізніше. Робота спецпідрозділів ГУР МО, морський удар, все точно, і ще мінус один ворожий корабель", - сказав Юсов в ефірі телемарафону.

Він додав, що деталі успішної операції будуть сьогодні, а також анонсував відео.

Раніше телеграм-канал "Кримський вітер" повідомляв, що "гучно" вночі було в районі селища Чорноморське.