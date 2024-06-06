Унаслідок зіткнення поїздів у Чехії чотири людини загинули, 22 поранені

Унаслідок лобового зіткнення в середу ввечері пасажирського поїзда RegioJet 1021 із вантажним поїздом ČD Cargo на новій станції Пардубіце четверо людей загинули, 22 дістали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє в четвер iDNES.cz із посиланням на місцеву поліцію.

За словами міністра транспорту Мартіна Купки (ODS), поки що неможливо робити припущення про причини аварії.

Компанія RegioJet також прокоментувала подію. "На місці події ведуться рятувальні роботи із залученням усіх рятувальних служб. Власник компанії Радим Янчура та інші співробітники перевізника також присутні на місці", - йдеться в заяві компанії.

"Від себе та від імені компанії RegioJet я хотів би висловити глибокий жаль у зв'язку з цією трагічною подією, особливо у зв'язку із загибеллю людей. Мої найглибші співчуття всім їхнім близьким", - сказав Янчура.