У результаті обстрілів у Дніпропетровській області постраждало четверо осіб

У середу ввечері та в четвер уранці окупанти обстрілювали з артилерії та дронами-камікадзе Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок влучення БПЛА в рейсовий автобус постраждало четверо осіб, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворожий БПЛА влучив у рейсовий автобус. Він загорівся, рятувальники пожежу оперативно загасили. Постраждали люди, які перебували всередині. Це чоловіки 52, 65 і 73 років. І 38-річна жінка", - написав він у телеграм-каналі.

За інформацією Лисака, ворог обстрілював Нікополь, Марганецьку та Червоногригорівську громади. У результаті пошкоджено "інфраструктурний об'єкт, дев'ятиповерхівку, 3 приватні будинки, господарську споруду. Розбитий автобус. Знищений гараж, ще один - понівечений. Зачепило газопроводи та лінії електропередач".