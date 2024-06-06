Події

07:55 06.06.2024

У результаті обстрілів у Дніпропетровській області постраждало четверо осіб

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У результаті обстрілів у Дніпропетровській області постраждало четверо осіб

У середу ввечері та в четвер уранці окупанти обстрілювали з артилерії та дронами-камікадзе Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок влучення БПЛА в рейсовий автобус постраждало четверо осіб, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворожий БПЛА влучив у рейсовий автобус. Він загорівся, рятувальники пожежу оперативно загасили. Постраждали люди, які перебували всередині. Це чоловіки 52, 65 і 73 років. І 38-річна жінка", - написав він у телеграм-каналі.

За інформацією Лисака, ворог обстрілював Нікополь, Марганецьку та Червоногригорівську громади. У результаті пошкоджено "інфраструктурний об'єкт, дев'ятиповерхівку, 3 приватні будинки, господарську споруду. Розбитий автобус. Знищений гараж, ще один - понівечений. Зачепило газопроводи та лінії електропередач".

 

Теги: #дніпропетровська #зведення #обстріли

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