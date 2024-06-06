6 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 834 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 834 RUSSIAN AGRESSION

6 червня в Україні відзначають День журналіста.

Ще сьогодні Всесвітній день боротьби з хворобою Вернейля, День садівництва, День кінотеатру просто неба, День Йо-йо, Всесвітній день зеленого даху, Всесвітній день трансплантології, День гордості атеїста, Всесвітній день консультанта з управління.

У Швеції - День прапора, у Тайвані та Аргентині - День інженера, в Австралії - День штату Квінсленд, у Болівії - День учителя, у Південній Кореї - День пам'яті, у Казахстані - День фінансової поліції.

Православна церква - преподобного Вісаріона чудотворця; преподобного Іларіона Нового, ігумена Далматської обителі.

День журналіста

День журналіста щорічно відзначають шостого червня. Цього дня, 1992 року, українську спілку журналістів було прийнято до Міжнародної спільноти журналістів у Брюсселі. У 1994 році указом першого Президента України Леоніда Кравчука, було встановлено дату святкування.

Всесвітній день трансплантології

Присвячений підвищенню обізнаності про важливість донорства і трансплантації органів. Цей день є проявом вдячності донорам органів та їхнім родинам за їхній самовідданий акт дарування життя іншим.

Ще цього дня:

1925 - Волтер Крайслер заснував автомобільну корпорацію Chrysler;

1933 - У Кемдені (штат Нью-Йорк) відкрився перший у світі кінотеатр, у якому фільм можна було дивитися, не виходячи з автомобіля;

1944 - У Західній Європі відкрито Другий фронт: на Півночі Франції почалася висадка військ союзників по антигітлерівській коаліції;

1981 - Зареєстровано перших хворих на СНІД;

1990 - Всеукраїнський православний собор у Києві проголосив патріархат УАПЦ і обрав митрополита Мстислава другим патріархом Української автокефальної православної церкви;

1991 - Нобелівську премію миру вручено президенту Радянського Союзу Михайлу Горбачову;

2017 - Під час громадянської війни в Сирії почалася битва за Ракку, під час якої Сирійські демократичні сили (SDF) вибили з міста угруповання ІД;

2023 - Окупаційні російські війська підірвали греблю Каховської ГЕС під час російсько-української війни.

Церковне свято

6 червня православна церква вшановує пам'ять преподобного Віссаріона-чудотворця.

Віссаріон відомий своєю надзвичайною аскезою. У житті він прагнув максимальної простоти, часто мандрував пустелею, не маючи постійного місця проживання. Його одяг був мінімалістичним, і він часто постив, відмовляючись на тривалий час від їжі та води.

Святий проводив багато часу в молитві, шукаючи духовного спілкування з Богом. Завдяки своїй глибокій вірі та молитвам він отримав дар чудотворення. За переказами, він здійснив багато чудес, зокрема зцілював хворих і допомагав нужденним.

Преподобний був наставником для багатьох ченців і мирян, які шукали духовної мудрості та настанов. Його поради та приклад життя надихали інших на духовні подвиги. Віссаріон помер у глибокій старості, після себе залишив славу великого подвижника і чудотворця.

Іменини: Георгій, Лук'ян, Ростислав, Софія, Юліана.