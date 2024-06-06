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04:35 06.06.2024

Космічний корабель Starliner компанії Boeing відправив на орбіту перший екіпаж астронавтів

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Космічний корабель Starliner компанії Boeing відправив на орбіту перший екіпаж астронавтів

У середу у Флориді нова капсула Starliner компанії Boeing відправила на орбіту перший екіпаж астронавтів у рамках випробувального польоту, що довго відкладався, на Міжнародну космічну станцію, що стало важливою віхою в прагненні аерокосмічного гіганта посилити конкуренцію з компанією SpaceX Елона Маска, повідомляє Reuters.

CST-100 Starliner з астронавтами Баррі "Бутчем" Уілмором та Сунітою "Суні" Вільямс на борту піднявся в повітря з космодрому на мисі Канаверал, пристебнутий до ракети Atlas V, створеної спільним підприємством Boeing-Lockheed Martin United Launch Alliance.

Місія стартувала о 17:52 за Києвом, розгінний блок ракети відокремився від основного прискорювача приблизно через чотири хвилини польоту, після чого Starliner відокремився від другого ступеня. Космічний корабель самостійно запустив бортові двигуни, щоб вийти на орбіту, розпочавши 24-годинну подорож до МКС, що обертається на висоті близько 400 км над Землею.

Boeing має намір, щоб Starliner, створений коштом NASA, конкурував із капсулою Crew Dragon компанії SpaceX, яка з 2020 року є єдиним транспортним засобом для відправлення членів екіпажу МКС на орбіту з американської території.

Це ще одна віха у незвичайній історії NASA", - сказав на прес-конференції адміністратор агентства Білл Нельсон.

Місія є випробувальним польотом, необхідним для того, щоб NASA могло сертифікувати Starliner для регулярних польотів астронавтів. Тепер у космосі капсула повинна буде виконати точні маневри для стикування з МКС у четвер, продемонструвати, що вона може залишатися пристикованою близько восьми днів, а потім повернути двох астронавтів на Землю, серед інших завдань польоту.

Марк Наппі, керівник програми Starliner компанії Boeing, сказав журналістам, що під час запуску Starliner десятки тисяч речей мають пройти правильно, і в середу все вишикувалося.

"У нас був просто ідеальний зворотний відлік і запуск. Ми довго до цього йшли. І ми дуже, дуже пишаємося", - сказав Наппі.

Повідомляють, що акції Boeing піднялися на 0,7%.

Теги: #boeing #nasa #сша

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