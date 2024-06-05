Події

20:07 05.06.2024

Унаслідок ворожих обстрілів Харківської області в середу постраждали три мирні жительки - прокуратура

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Унаслідок ворожих обстрілів Харківської області в середу постраждали три мирні жительки - прокуратура

Удень 5 червня ЗС РФ обстріляли Бугаївку Чугуївського району Харківської області, є постраждалі.

"Загорілися житлові будинки. Дістали поранень дві жінки віком 67 і 78 років", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Крім того, вдень під ворожими ударами були Куп'янськ і Митрофанівка. Пошкоджено приватні будинки та господарські будівлі. Близько 18:00 ЗС РФ знову обстріляли Куп'янськ. Поранено 56-річну жінку. Унаслідок авіаудару по Черкаських Тишках було пошкоджено приватні будинки.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #постраждалі #харківська_область #обстріли

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