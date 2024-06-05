У Білгород-Дністровському районі ракетним ударом пошкоджено туристичну інфраструктуру

Російські війська завдали ракетного удару по туристичній інфраструктурі в Білгород-Дністровському районі Одеської області, прокурори документують наслідки, повідомляє обласна прокуратура.

У телеграм-каналі Одеської облпрокуратури зазначено, що за даними слідства, 5 червня приблизно о 17:00 збройні сили РФ завдали ракетного удару по Одеській області, зафіксовано влучання по об'єктах туристичної інфраструктури в Білгород-Дністровському районі.

"За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - зазначено в повідомленні.

Огляд триває, повний перелік руйнувань і пошкоджень встановлюється.