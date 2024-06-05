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17:49 05.06.2024

Зеленський прибув до Катару, на порядку денному - питання повернення викрадених РФ українських дітей та двостороння співпраця

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Зеленський прибув до Катару, на порядку денному - питання повернення викрадених РФ українських дітей та двостороння співпраця

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Катару для перемовин із катарським лідером щодо питань повернення незаконно депортованих Росією українських дітей та двосторонньої співпраці.

"Прибув до Катару для переговорів із моїм другом Його Високістю шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Катар допомагає Україні повертати викрадених Росією дітей. Ми говоритимемо про продовження цієї роботи як у межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, так і в межах Саміту миру, де це є серед пунктів порядку денного", - повідомив у своєму телеграм-каналі президент.

За словами Зеленського, Катар також брав активну участь у підготовці Саміту миру і має стати на ньому одним із голосів Близького Сходу за повернення людей додому, глобальну продовольчу, ядерну та енергетичну безпеку.

Як повідомив президент України, він має намір обговорити з Еміром Катару низку двосторонніх економічних та безпекових питань.

Теги: #візит #катар #зеленський

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