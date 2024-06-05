Події

17:25 05.06.2024

У Почаївській лаврі розпочала роботу комісія Мінкультури з перевірки стану збереження держмайна

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У Почаївській лаврі розпочала роботу комісія Мінкультури з перевірки стану збереження держмайна

У Почаївській лаврі розпочала роботу комісія Міністерства культури та інформаційної політики України з перевірки стану збереження державного майна.

"Сьогодні, 5 червня, у Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику розпочала роботу комісія Міністерства культури та інформаційної політики України з перевірки стану збереження державного майна", - ідеться в повідомленні пресслужби відомства.

Зазначається, що з 3 до 29 червня комісії доручено перевірити стан збереження нерухомого майна заповідника, яке в грудні 2003 року передали в безоплатне користування Українській православній церкві (Московського патріархату).

Згідно з повідомленням, комісію очолює начальник відділу координації діяльності закладів культури департаменту культурної спадщини Мінкультури Ольга Рутковська.

Теги: #почаївська_лавра #мінкультури

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