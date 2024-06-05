Ситуація в районі Куп'янська складна, ворог намагається прорвати оборону українських сил із двох напрямків - Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів роботу в районі активних бойових дій на харківському та куп'янському напрямках, за результатами якої поінформував про ситуацію на фронті.

"Складна ситуація в районі Купʼянська. Противник намагається прорвати оборону наших військ із двох напрямків. Тривають жорсткі бої. Наше завдання - зупинити ворога і примусити перейти його до оборони. Моя задача забезпечити цей напрямок достатньою кількістю боєприпасів та боєздатними резервами, що дозволить значно зміцнити оборону", - написав Сирський у фейсбуці.

За його словами, незважаючи на всю складність ситуації, українські Сили оборони мають шанси змінити ситуацію на свою користь, і воїни роблять для цього все можливе.

Головнокомандувач ЗСУ також поінформував, що на харківському напрямку ворог концентрує свої головні зусилля і намагається просуватися в бік Глибокого - Липці, але зазнає значних втрат і не має успіху.

"У Вовчанську наше головне завдання на цьому етапі стримати ворога, завдати йому максимальних втрат та поступово просуватися вперед для звільнення наших територій", - зазначив він.

Сирський наголосив, що противник продовжує проведення наступальних дій, зосереджуючи основні зусилля на Курахівському, Покровському, Купʼянському, Харківському напрямках. Окрім того, проводить активні штурмові дії у Вовчанську та на підступах до Часового Яру з метою оволодіння та взяття під контроль цих двох населених пунктів.

"На інших напрямках ворог проводить наступальні дії з метою розтягування лінії активного фронту, сковування наших військ та недопущення перекидання їх на інші ділянки ведення бойових дій. В цілому ситуація залишається складною внаслідок високої інтенсивності бойових дій та широкого використання противником бронетехніки, застосування значної кількості керованих авіаційних бомб", - зазначив він.

Крім цього, Сирський відзначив ефективну роботу більшості командирів і штабів. За його словами, командири наших підрозділів у повному обсязі володіють обстановкою, вміло застосовують усі види озброєння, особливо ударні дрони всіх типів.

"А також дякую за стійкість і мужність солдатам, сержантам та молодшим офіцерам", - додав головнокомандувач ЗСУ.