Після ДТП за участю автомобіля поліції у Львові госпіталізовано 7 осіб

Сімох людей госпіталізовано з травмами, отриманими внаслідок потрійного зіткнення у Львові за участю автомобіля поліції, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі Львівського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф.

"Чотирьох поліцейських, а також водіїв двох автомобілів і пасажирку одного з них доправили в лікарні Львова", - розповіла агентству прессекретарка центру Тетяна Андрєєва.

За її словами, попередньо у постраждалих зафіксували закриті черепно-мозкові травми, забої та садна, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

Водночас відділ комунікації головного управління Національної поліції у Львівській області повідомив, що аварія сталася близько 11-ї години дня на перехресті вулиці Хімічної та проспекту Чорновола. "Сьогодні близько 11:00 на перехресті вулиці Хімічної та проспекту Чорновола сталося зіткнення трьох автомобілів - позашляховика "Тойота Рав4", "Шкода Октавія" і службового автомобіля поліції "Рено Дастер", який після зіткнення перекинувся", - зазначено в повідомленні поліції.

На місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються причини та обставини аварії.