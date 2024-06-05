Події

13:18 05.06.2024

Україна розраховує на посилення співпраці в галузі ВПК з Туреччиною - Міноборони

1 хв читати

Україна розраховує на посилення співпраці в галузі військово-промислового комплексу з Туреччиною, заявив заступник міністра оборони України Дмитро Клименков на зустрічі з представниками турецьких компаній оборонного сектору.

"Наша країна протягом багатьох років активно співпрацює з Туреччиною в галузі військово-промислового комплексу. Ми цінуємо цю спільну роботу та вдячні партнерам за внесок у розвиток української економіки, за інвестиції та підтримку", - наводить слова Клименкова пресслужба Міноборони України.

Під час зустрічі Клименков розповів про реформу оборонних закупівель в Україні.

"Зараз ми розглядаємо нові можливості для посилення співпраці. Ми розраховуємо, що проведення закупівельних процедур за найкращими практиками НАТО сприятиме зростанню зацікавленості з боку постачальників активніше брати участь у постачанні всього необхідного нашим військовим", - зазначив він.

Теги: #впк #україна #туреччина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:41 05.06.2024
Греція видала 100 дозволів на нерегулярні автобусні перевезення для України

Греція видала 100 дозволів на нерегулярні автобусні перевезення для України

04:08 05.06.2024
Одна людина загинула і дві поранені внаслідок масованих обстрілів прикордонних громад Сумської області

Одна людина загинула і дві поранені внаслідок масованих обстрілів прикордонних громад Сумської області

03:18 05.06.2024
В енергосистемі ситуація цього тижня буде складною - голова "Укренерго"

В енергосистемі ситуація цього тижня буде складною - голова "Укренерго"

02:37 05.06.2024
В Україні з 1 червня заборонили виїжджати за кордон військовозобов'язаним із подвійним громадянством - посольство США

В Україні з 1 червня заборонили виїжджати за кордон військовозобов'язаним із подвійним громадянством - посольство США

01:52 05.06.2024
У Єлисейському палаці підтвердили зустріч Зеленського і Макрона в п'ятницю, 7 червня

У Єлисейському палаці підтвердили зустріч Зеленського і Макрона в п'ятницю, 7 червня

01:08 05.06.2024
Юркомпанія "Міллер" розриває відносини з адвокатом, обвинуваченим у спробі підкупу прокурорів

Юркомпанія "Міллер" розриває відносини з адвокатом, обвинуваченим у спробі підкупу прокурорів

00:44 05.06.2024
У Києві викрили адвоката, який пропонував прокурорам хабар у розмірі $200 тис.

У Києві викрили адвоката, який пропонував прокурорам хабар у розмірі $200 тис.

00:30 05.06.2024
Окупанти за добу завдали по Україні три ракетних і 45 авіаударів із використанням 52 КАБів

Окупанти за добу завдали по Україні три ракетних і 45 авіаударів із використанням 52 КАБів

23:58 04.06.2024
На фронті відбулося близько 100 бойових зіткнень, ситуація залишається напруженою, але контрольованою - Генштаб

На фронті відбулося близько 100 бойових зіткнень, ситуація залишається напруженою, але контрольованою - Генштаб

23:23 04.06.2024
Єрмак обговорив із керівниками провідних світових університетів просування Української формули миру

Єрмак обговорив із керівниками провідних світових університетів просування Української формули миру

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Допризовникам і призовникам за кордоном буде надано відтермінування щодо взяття на облік до повернення в Україну або до кінця воєнного стану

Байден найближчими днями двічі зустрінеться з Зеленським

Захисту та відновленню енергетики має бути приділена тотальна увага всіх відповідальних посадовців

Учасники Ставки визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО - Зеленський

Зеленський: Жорстокість Росії щодо українських дітей, які стали жертвами її агресії, - найганебніший з її вчинків

ОСТАННЄ

Після ДТП за участю автомобіля поліції у Львові госпіталізовано 7 осіб

Прокуратура повідомила про підозру 73-річному хулігану, який напав на дівчину-волонтера в Києві

Короткочасні дощі та грози в четвер очікуються на північному сході України, в Одеській і західних областях

Допризовникам і призовникам за кордоном буде надано відтермінування щодо взяття на облік до повернення в Україну або до кінця воєнного стану

У Рені після відвідування кафе отруїлися 8 дітей, призначено експертизи

Міненерго повідомило про низку надзвичайних ситуацій на шахтах України

Український Червоний Хрест зустрів у Хмельницькому черговий евакпоїзд із Херсона

ЗСУ за добу завдали ударів по 15 місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

Мінкультури не знало про існування в "Укрінформі" списків т. зв. небажаних спікерів - Карандєєв

Двоє чоловіків, які прийшли по гуманітарну допомогу, постраждали від обстрілу на Херсонщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА