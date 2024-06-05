На Сумщині та Чернігівщині зросла кількість обстрілів, загинув мирний житель, двох поранено

Мешканець міста Середина-Буда Шосткинського району Сумської області загинув, а двоє жителів села Олексіївка Сумського району дістали поранень унаслідок обстрілу з боку російських окупантів, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

"Середина-Буда - 2 вибухи, ймовірно, міномет 82 мм; 4 вибухи, ймовірно, ствольна артилерія 122 мм. Унаслідок обстрілу загинула 1 цивільна особа, (пошкоджено - ІФ-У) об'єкт цивільної інфраструктури та 3 приватні будинки... Олексіївка - 15 вибухів, імовірно, міномет 120 мм. Унаслідок обстрілу травмовано 2 цивільних осіб, пошкоджено 2 приватні будинки", - ідеться у зведенні.

Також повідомляють про руйнування внаслідок обстрілів у місті Конотопі й селі Нова Слобода Конотопського району Сумської області. "Конотопський район: Конотоп - 1 вибух, імовірно, ракетний удар. Унаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. Нова Слобода - 9 вибухів, імовірно, ствольна артилерія 122 мм. Унаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок", - розповіли в ОК "Північ".

Окрім Середини-Буди й Конотопа, російські окупанти обстріляли за минулу добу 23 прикордонні села та селища в Сумському, Охтирському, Конотопському та Шосткинському районах Сумської області, а також десять сіл у Чернігівському, Корюківському та Новгород-Сіверському районах Чернігівської області.

Про інші жертви та руйнування не повідомляють. "Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється", - йдеться у зведенні.

Під час обстрілів окупанти застосовували ракети, міномети калібру 120 і 82 мм, ствольну артилерію калібру 122 і 152 мм, ствольні протитанкові гранатомети, реактивні системи залпового вогню, ФПВ-дрони та інші безпілотники для скидання боєприпасів. Низку сіл і селищ було обстріляно двічі, Голишівське Сумського району - шість разів, Павлівка Сумського району та Попівка Охтирського району - по три рази. Загалом за добу зафіксовано 58 обстрілів (223 вибухи) з різних видів озброєння.

Раніше кілька днів поспіль у Чернігівській і Сумській областях фіксували не більше ніж 30 обстрілів за добу.