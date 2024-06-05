Події

07:53 05.06.2024

Сили ППО вночі збили 22 із 27 ударних БПЛА в південних і центральних областях

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Сили ППО вночі збили 22 із 27 ударних БПЛА в південних і центральних областях

У ніч на 5 червня сили протиповітряної оборони збили 22 із 27 ударних БПЛА в південних і центральних областях, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у своєму Телеграм-каналі.

"У ніч на 5 червня 2024 року окупанти атакували 27-ма ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" із районів Курськ - рф., мис Чауда - Крим. Унаслідок протиповітряного бою збито 22 "шахеди" в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській і Полтавській областях", - ідеться у зведенні.

До відбиття повітряного нападу противника залучалися зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

 

 

 

Теги: #ппо #зведення

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