Сили ППО вночі збили 22 із 27 ударних БПЛА в південних і центральних областях

У ніч на 5 червня сили протиповітряної оборони збили 22 із 27 ударних БПЛА в південних і центральних областях, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у своєму Телеграм-каналі.

"У ніч на 5 червня 2024 року окупанти атакували 27-ма ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" із районів Курськ - рф., мис Чауда - Крим. Унаслідок протиповітряного бою збито 22 "шахеди" в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській і Полтавській областях", - ідеться у зведенні.

До відбиття повітряного нападу противника залучалися зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.