Окупанти за добу 440 разів ударили по Запорізькій області, застосовували авіацію

Російські окупанти за добу 440 разів ударили по Запорізькій області, застосовували авіацію, дрони й артилерію, повідомляє голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у середу вранці.

"Протягом доби окупанти 440 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів. Ворог завдав авіаційного удару по Широкому (Пологівський район)", - інформував він у телеграм-каналі.

За даними ОВА, 192 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку. 15 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Роботине, Малу Токмачку і Левадне. 232 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки.

"Надійшло 7 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", - додав Федоров.